В Москве четыре грузовика столкнулись на 2-м км МКАД и образовали затор

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Дептранс предупредил москвичей о ДТП с четырьмя грузовиками на 2 км МКАД

Авария сразу с четырьмя грузовиками произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД в Москве утром 7 декабря. По данным столичного Дептранса , движение в районе ДТП затруднено.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причина столкновения грузовиков, а также есть ли пострадавшие, выясняется.

Согласно сервису «Яндекс Карты», начиная с 6-го километра МКАД по правой полосе и до 2-го километра включительно в сторону развязки на шоссе Энтузиастов, собралась пробка. Дорожное полотно на картах подсвечено алым цветом.

Автомобилистов просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать непоправимых последствий. Для удобства лучше выбирать альтернативные пути для объезда места происшествия.