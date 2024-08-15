В Москве 35-метровый кран рухнул и убил человека

Один человек погиб при падении 35-метрового крана в Москве

В московском районе Щербинка рухнул кран высотой 35 метров. В результате ЧП известно об одном погибшим и одном пострадавшем, сообщает «Вечерняя Москва».

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Личности погибшего и пострадавшего пока не озвучивались.

Несколько дней назад в квартире на юге Москве двухлетний ребенок сильно пострадал, когда на него упал старый телевизор. После случившегося малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту травмирования малолетнего, докладывала пресс-служба ведомства.