В МИД России отреагировали на ранение Поддубного

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Мирошник: покушение на Поддубного — это военное преступление

Военным преступлением назвал покушение на журналиста Евгения Поддубного посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Покушение на журналиста Поддубного — это военное преступление, расследование будет проведено в кратчайшие сроки», — заявил дипломат агентству.

Он добавил, что за Поддубным могли целенаправленно следить, так как он заметная фигура для врагов.

Ранее сообщалось, что Поддубный госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на его автомобиль в курском приграничье, где работал военкор.