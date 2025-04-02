В метро Москвы женщина столкнула обидчика на проезжающий поезд

В метро Москвы задержали женщину, которая в пылу ссоры толкнула знакомого на проезжающий поезд. Пострадавшему удалось выжить, однако он получил серьезные травмы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Происшествие случилось вечером 1 апреля. Знакомые находились на платформе «Арбатская», когда между ними произошла перепалка. Во время конфронтации женщина толкнула обидчика в сторону движущегося состава, и он ударился прямо об поезд.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая увезла его в больницу. У мужчины сломано бедро.

Подозреваемую задержали и доставили в полицейское отделение. Она может стать фигуранткой уголовного дела.