В метро Москвы поймали мошенника, обманувшего 58 покупателей стройматериалов

В метро на юге Москвы задержали 45-летнего безработного, подозреваемого в 58 мошенничествах. Мужчина «продавал» стройматериалы в Сети, однако после получения предоплаты переставал выходить на связь и оставлял покупателей ни с чем, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии правоохранителей, москвич опубликовал фиктивное объявление от имени одной из компаний, предлагая купить строительные материалы с доставкой. Когда граждане переводили ему предоплату, злоумышленник переставал отвечать на сообщения и оставлял клиентов без товара.

Злоумышленник обманул 58 человек и представителей различных фирм, заявили в полиции. От действий подозреваемого пострадали жители Москвы, Подмосковья и других регионов.

Мужчина возместил потерпевшим часть ущерба, вернув в общей сумме около 1 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по частям 1, 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.