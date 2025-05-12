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РЕН ТВ: москвичка получила открытый перелом в метро из-за падения на нее мужчины

В московском метрополитене, предварительно, пьяный мужчина упал на нетрезвую женщину. В результате случившегося пострадавшая получила открытый перелом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествие случилось на станции «Анино». С движущегося эскалатора спускался 62-летний пассажир, который упал на женщину. В момент падения дама тоже находилась в нетрезвом состоянии.

После этого женщина получила открытый перелом голени. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

По факту травмирования пассажирки подземки проводится проверка. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.