В метро Москвы пьяный мужчина упал на пьяную женщину. Итог — страшный перелом
РЕН ТВ: москвичка получила открытый перелом в метро из-за падения на нее мужчины
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
В московском метрополитене, предварительно, пьяный мужчина упал на нетрезвую женщину. В результате случившегося пострадавшая получила открытый перелом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Происшествие случилось на станции «Анино». С движущегося эскалатора спускался 62-летний пассажир, который упал на женщину. В момент падения дама тоже находилась в нетрезвом состоянии.
После этого женщина получила открытый перелом голени. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
По факту травмирования пассажирки подземки проводится проверка. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.