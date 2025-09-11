В Мехико произошел мощный взрыв газовой цистерны: десятки пострадавших
В столице Мексики произошла крупная техногенная катастрофа — взрыв перевернувшейся газовой автоцистерны объемом 49,3 тысячи литров, сообщает «КоммерсантЪ».
По предварительным данным, приведенным мэром Мехико Кларой Бругадой в социальной сети X, в результате инцидента пострадали не менее 57 человек.
Согласно официальному заявлению, 19 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для их экстренной эвакуации были задействованы вертолеты и кареты скорой помощи.
В результате серии взрывов также повреждены 18 автомобилей. Точные причины происхождения инцидента пока не установлены — правоохранительные органы и спасательные службы продолжают работу на месте чрезвычайного происшествия.
Местные власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва и оказанию помощи пострадавшим.