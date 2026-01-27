В МЧС назвали причину мощного взрыва на подстанции в Москве

сегодня в 19:58

МЧС РФ: на подстанции в Москве произошло короткое замыкание

Вечером 27 января на северо-западе Москвы на улице Василия Петушкова, д. 3, к. 2 прогремел мощный взрыв на подстанции. На место происшествия оперативно выехали спасатели, которые предварительно установили, что произошло короткое замыкание, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения», — говорится в сообщении.

На данный момент энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Точная причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв на столичной подстанции попал на видео. На кадрах видно, что в момент происшествия было несколько ярких вспышек. О пострадавших информации не поступало.

