В Марьине одной из погибших в ДТП оторвало ногу
«МК»: в Марьине одной из двух погибших в ДТП оторвало ногу
В Марьине одной из погибших в ДТП с иномаркой, предварительно, оторвало ногу, сообщает «МК: срочные новости». В результате аварии погибли две женщины — мать и бабушка ребенка, которому удалось выжить.
По данным СМИ, смертельная авария произошла в поселке Филимонковское в Новой Москве. На пешеходном переходе автомобиль на скорости переехал ребенка, его маму и бабушку.
В результате аварии женщины погибли на месте. Ребенку удалось выжить, его увезли в больницу.
Информации о личности водителя пока нет. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее два КамАЗа столкнулись вблизи института «Гидропроект» в Москве. В результате аварии пострадал один человек.