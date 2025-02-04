В Марьине одной из погибших в ДТП оторвало ногу

«МК»: в Марьине одной из двух погибших в ДТП оторвало ногу

В Марьине одной из погибших в ДТП с иномаркой, предварительно, оторвало ногу, сообщает «МК: срочные новости» . В результате аварии погибли две женщины — мать и бабушка ребенка, которому удалось выжить.

По данным СМИ, смертельная авария произошла в поселке Филимонковское в Новой Москве. На пешеходном переходе автомобиль на скорости переехал ребенка, его маму и бабушку.

В результате аварии женщины погибли на месте. Ребенку удалось выжить, его увезли в больницу.

Информации о личности водителя пока нет. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее два КамАЗа столкнулись вблизи института «Гидропроект» в Москве. В результате аварии пострадал один человек.