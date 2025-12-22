В Магнитогорске глава МВД поплатился работой за раскрытие гостайны

Возглавлявший полицейское управление Магнитогорска Челябинской области Константин Козицын временно отстранен от работы. Пресс-служба областного главка МВД подтвердила информацию агентству ТАСС и сообщила о начале внутренней проверки.

По данным силовиков, руководителя задержала Федеральная служба безопасности. Его подозревают в том, что он передал кому-то секретную информацию, которая считается гостайной.

Представители регионального управления МВД заявили, что, если обвинения докажут, Козицына уволят из полиции с формулировкой «по компрометирующим обстоятельствам» и привлекут к ответственности.

Следователи утверждают, что Козицын раскрыл секретную государственную информацию сотруднику частной компании. При этом он продвигал интересы этого человека, пользуясь своими служебными полномочиями. За такие нарушения грозит тюремный срок до четырех лет и запрет на работу с гостайной.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что Козицын имел обширные связи в верхних эшелонах власти и бизнес-кругах.

