В Мадриде умерла первая жена бывшего президента Кубы Фиделя Кастро

Первая жена Фиделя Кастро умерла на 96-м году жизни в Испании

О смерти первой жены бывшего кубинского президента Фиделя Кастро Мирты Диас-Баларты сообщил ее внук, написав об этом в соцсети Х, сообщает газета «Известия» .

Мирте Диас-Баларте было 95 лет на момент смерти. Что именно стало причиной ее кончины, не уточняется.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал внук женщины.

Фидель Кастро женился на Мирте Диас-Баларте в 1948 году, через год у пары родился сын Фидель, более известный как Фиделито. Спустя еще шесть лет пара развелась после неудачной попытки переворота на Кубе. Тогда Кастро сбежал в Мехико, а его бывшая жена с ребенком уехали в США.

Ранее стало известно о смерти одного из создателей фильма «Титаник». Продюсер киноленты скончался в Лос-Анджелесе 5 июля.