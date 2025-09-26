В Луганске задержан мужчина, планировавший заложить бомбу под авто росгвардейца

Сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в Луганске россиянина, который готовил по заданию спецслужб Украины теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, сообщает ТАСС .

По информации ФСБ, жителя ЛНР 1975 года рождения завербовали спецслужбы противника. В месте, которое указал куратор, мужчина забрал компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), которое можно привести в действие дистанционно. Его россиянин должен был заложить под служебный автомобиль офицера ФСВНГ РФ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в августе этого года силовики провели обыск у подозреваемого и нашли взрывчатку. Затем они установили, что мужчина вступил в сговор с неизвестными, находящимися на Украине и готовил покушение.

Завербованный постоянно был на связи с кураторами через мессенджер, а также через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства. Злоумышленник ждал дальнейших указаний, но его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Также ФСБ показала, как провели задержание подозреваемого. Силовики подъехали к дому на машине, схватили и положили на пол злоумышленника, а затем посадили его в авто. Также показали кадры допроса и следственных действий, когда задержанный показывал, где был тайник.

