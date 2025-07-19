В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу людей, более 20 человек пострадали

Днем 19 июля на одной из улиц в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек из-за того, что в них врезался автомобиль, пишет РИА Новости .

Была ли авария преднамеренной или случайной, пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.

На момент публикации заметки известно, что после наезда автомобиля на людей пострадали более 20 пешеходов.

Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Около 10 человек находятся в стабильном состоянии, а до пяти человек – в критическом. Медики делают все возможное, чтобы спасти им жизни и здоровье.