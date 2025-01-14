В лесу в США найдены трупы охотников на снежного человека

В США двое мужчин погибли в лесу в поисках снежного человека

В штате Вашингтон были найдены тела двух мужчин, увлекавшихся поисками сасквоча — мифического существа, похожего на североамериканский вариант снежного человека. Мужчины, одному из которых было 37, а другому 59 лет, отправились в леса в конце декабря, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на NPR.

Не дождавшись их возвращения к католическому Рождеству, их родственники обратились в полицию за помощью. Поисковая операция, в которой участвовали более 60 человек, длилась три дня.

Тела мужчин были обнаружены в лесистой местности округа Скамейния. Здесь действуют строгие законы, касающиеся защиты сасквочей. Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезные штрафы и уголовные наказания.

По неподтвержденным данным, причиной смерти экспедицией стало переохлаждение. По информации шерифа, мужчины не были подготовлены к сложным погодным условиям. Накануне их исчезновения в регионе шел снег, и температура опустилась до -1 градуса по Цельсию.