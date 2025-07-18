В Ленобласти 15-летний школьник свалился с качелей и впал в кому

15-летний девятиклассник упал с качелей и впал в кому в деревне Мозолево в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Пострадавшего увезли в больницу с ушибом и поражением головного мозга. Также у него порвана селезенка.

Школьник находится в тяжелом состоянии.

Ранее 4-летний мальчик впал в кому в кабинете стоматолога в Подмосковье после того, как ему был введен наркоз. Следком открыл уголовное дело.