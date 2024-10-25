В Кузбассе живым и здоровым нашли мальчика, сбежавшего от «тирании» мамы

В Кузбассе мальчик сбежал от мамы, которая не давала ему смотреть телевизор

Накануне в городе Березовский Кемеровской области мальчик сбежал из дома посреди ночи, чтобы «проучить» маму, которая не разрешала ему смотреть поздно телевизор. На его поиски вышел весь город, в пятницу утром полицеские нашли его живым и здоровым, сообщает «Сiбдепо» .

Тревожный звонок поступил в полицию около 03:00 в пятницу. Обеспокоенная мать сообщила, что ее 12-летний сын пропал из дома посреди ночи. По ее словам, около 22:00 семья легла спать. Когда женщина проснулась в 3:00, она не обнаружила мальчика дома.

Полицейские незамедлительно организовали поиски, был задействован весь личный состав полиции города, работники мэрии, простые горожане. Сразу 5 поисковых групп всю ночь прочесывали улицы поселка шахты «Южная».

В конечном итоге в пятницу утром мальчика нашли около железнодорожного переезда на территории поселка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Найденный живым и здоровым ребенок рассказал полицейским, что сбежал из дома, чтобы «проучить» маму, которая запрещала ему смотреть по ночам телевизор. Он добавил, что мама пообещала также забрать у него телефон.

В настоящее время полиция все еще проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.