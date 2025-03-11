В Кузбассе пара создала фиктивную организацию, чтобы уйти от долгов

В Белове предстанут перед судом мужчина и женщина, которым предъявлено обвинение в создании фиктивной организации, сообщает Сiбдепо .

По информации Следственного комитета Кузбасса, женщина, используя деньги, паспорт и другие документы мужчины, зарегистрировала на его имя компанию, в деятельности которой тот фактически не участвовал.

Как отметил источник, жительница Кузбасса не планировала продвигать свой бизнес. Фирма была создана с целью уклонения от долговых обязательств.

«Думала, что с помощью организации она сможет уйти от долгов. Все это от незнания закона», — подчеркнул источник.

Налоговые органы обнаружили признаки фиктивности организации. В отношении пары было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Каждому фигуранту грозит наказание, соответствующее степени вины. Обвиняемые признали свою причастность к преступлению.

Собранные доказательства позволяют направить уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.