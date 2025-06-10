В Кузбассе экс-министр признался в получении взятки

Заседание Центрального районного суда Кемерова началось в 12:00 10 июня по местному времени. Беглова обвиняют в получении денег от директора медицинской компании. Ранее его приговорили к домашнему аресту до 7 августа с рядом ограничений, а 6 июня он заявил об уходе с поста.

Ранее сообщалось о двух бывших полицейских в Москве, которых обвинили в незаконной легализации почти 2,5 тысяч мигрантов: с февраля по июль 2022 году они получили от иностранцев 6 миллионов рублей.

Их будут судить по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. На имущество стоимостью более 7,5 миллионов рублей наложили арест, полицейские провели обыски и проверили документы, собрали доказательства преступления.