В Курской области дрон влетел в «Ниву» с семейной парой, супруги чудом выжили

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RT: супруги пострадали при атаке дрона ВСУ по их автомобилю под Курском

Супруги из Курской области 6 часов пролежали с ранениями после удара дрона ВСУ по их автомобилю «Нива». Инцидент произошел в 20 км от границы с Украиной, сообщает RT .

Ольга и Григорий пытались укрыться от обстрела, когда их машину атаковал украинский беспилотник. В результате прилета супруги получили осколочные ранения, мужчине повредило живот.

Пострадавшей паре помогли военные — они эвакуировали курян в безопасную зону и оказали им необходимую первую помощь. После этого активисты доставили пострадавших в город и передали врачам военного госпиталя.

Ранее в Шебекине Белгородской области украинские БПЛА атаковали автобус и частный дом. Дроны ВСУ продолжают наносить удары по территории Шебекинского городского округа.