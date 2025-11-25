В Кургане 18-летняя девушка получила срок за распространение наркотиков

В Кургане вынесен приговор 18-летней горожанке, признанной виновной в попытке нелегального распространения наркотических веществ. Преступление было совершено через интернет, группой лиц по предварительному сговору и в большом объеме. Девушку осудили на восемь лет, сообщает «Царьград» .

Согласно материалам дела, девушка нашла вакансию курьера на онлайн-платформе. Получив указания, она забрала пакет с наркотиками в одном из районов Кургана и привезла его домой для дальнейшей обработки. Дома подсудимая разделила наркотик на 37 доз общим весом 16,05 грамма. Затем она начала организовывать тайники-«закладки» на территории города.

В итоге девушку задержали на улице Лазо в Кургане. При личном обыске у нее обнаружили 24 свертка. В результате следственных мероприятий было найдено еще 13 мест с наркотиками.

Принимая во внимание представленные улики, суд приговорил обвиняемую к 8 годам заключения в колонии общего режима.

