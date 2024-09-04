В Крыму раскрыли кражу оборудования для цемзавода на 3 миллиарда рублей

Происшествия

В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования для цемзавода на 3 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Трое подозреваемых похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу, уточнила представитель ведомства.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с помощью портала Госуслуг.