В Крыму раскрыли кражу оборудования для цемзавода на 3 миллиарда рублей
В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования для цемзавода на 3 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Трое подозреваемых похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу, уточнила представитель ведомства.
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с помощью портала Госуслуг.