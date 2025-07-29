В крупном городе России перестал работать номер вызова скорой помощи

В Мурманске «по техническим причинам» перестал работать номер скорой помощи. Теперь жителям, которым требуется срочная медпомощь, необходимо звонить по номеру 112, а не 103 — вызов по нему временно не осуществляется, сообщила пресс-служба оперштаба Мурманской области.

Номер 103 не работает только в Мурманске, в остальных населенных пунктах региона по нему можно вызывать скорую помощь. Как заявили в оперативном штабе, специалисты уже работают над устранением неполадок.

«О возобновлении работы линии 103 в Мурманске региональный Минздрав сообщит дополнительно», — добавили власти.

Тем временем хакеры атаковали инфраструктуру московских клиник «Семейный доктор», а также аптечных сетей «Неофарм» и «Столички». Накануне, 28 июля, масштабным кибератакам подверглась авиакомпания «Аэрофлот».