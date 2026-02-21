сегодня в 10:24

В Красноярском крае женщина возмутилась пьянством мужа и сожгла собутыльников

В частном доме по улице Гагарина села Тубинск в Красноярском крае 42-летняя местная жительница возмутилась пьянством мужа и его сожгла собутыльников, сообщает пресс-служба местного главка СКР.

По версии следствия, днем 20 февраля семеро мужчин пили алкоголь в доме по улице Гагарина. Вечером домой пришла супруга одного из них. Женщина в ходе конфликта по поводу чрезмерного употребления спиртного облила здание легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Четверым мужчинам удалось спастись из горящего дома, трое не смогли выбраться из-за сильного опьянения и погибли.

Злоумышленница задержана. Следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения. Также необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

По данное факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.