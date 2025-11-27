В Коломне два брата обманули банк на 5 млн рублей, использовав бонусную систему

В Коломне завершено расследование и передано в суд дело о нанесении материального вреда на сумму, превышающую 5 млн рублей, организации, управляющей программой поощрений крупного банковского учреждения. Двое братьев использовали начисленные бонусы для оплаты услуг на других площадках, отменив заказ, за который они были начислены, сообщает прокуратура Московской области .

Прокуратура Коломны подтвердила законность обвинения в адрес двух местных жителей. Братьям инкриминируется преступление, квалифицируемое пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (нанесение ущерба имуществу владельца посредством злоупотребления доверием, без признаков кражи, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо значительном размере).

По данным следствия, два брата спланировали незаконное обогащение, в рамках которого в сентябре 2025 года они сделали заказы и произвели оплату товаров в онлайн-магазине, специализирующемся на инструментах, на общую стоимость более 107 млн рублей.

После того как заказы были оплачены, на бонусные счета мужчин поступили баллы в объеме свыше 5 млн рублей, где 1 балл равен 1 рублю. Они в дальнейшем были потрачены в других интернет-магазинах.

Затем правонарушители аннулировали все сделанные и оплаченные заказы в магазине инструментов, получив обратно все средства на сумму 107 млн рублей.

В результате этих действий организации, реализующей программу лояльности, был нанесен особо крупный ущерб на общую сумму 5 млн 211 тыс. рублей. На данный момент уголовное дело передано в Коломенский городской суд для принятия решения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.