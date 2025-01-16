В Кемерове загорелся магазин, эвакуированы десятки человек

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 67 в Кемерове

Сотрудники МЧС успешно справились с пожаром в магазине на проспекте Ленина в Кемерове, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло вечером накануне. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели черный дым, поднимающийся из цокольного этажа. Согласно предварительным данным, причина пожара связана с аварийной работой электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

В результате пожара на стеллажах сгорели товары, а потолок на площади около 40 квадратных метров обгорел.

Как уточнили представители ГУ МЧС по Кузбассу, пожар возник в многоквартирном доме по адресу проспект Ленина, 67. До приезда спасателей 45 человек, в том числе 7 детей, эвакуировались самостоятельно. С помощью спасательного устройства «капюшон» удалось спасти двоих, среди которых был один ребенок.

Для ликвидации огня было задействовано 29 человек и 8 единиц техники. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, что привело к аварийному режиму работы электросетей.