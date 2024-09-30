В Кемерове эвакуировали студентов КузГТУ из-за подозрительного предмета

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В социальных сетях начали распространяться видео, на которых запечатлена эвакуация студентов и преподавателей из центрального здания Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Причиной стал подозрительный предмет, сообщает «Сiбдепо» .

В пресс-службе учебного заведения объяснили, что именно стало причиной эвакуации — там обнаружили брошенную сумку. На месте происшествия задействованы необходимые службы. Здание было оперативно эвакуировано, буквально за минуту.

На месте работали службы экстренной помощи, ожидалось прибытие кинологов с собаками, которые проведут полную проверку.

В университете добавили, что на месте присутствуют сотрудники полиции, Росгвардия и бригада скорой помощи.

Ранее, 24 сентября, эвакуация прошла в Кемеровском государственном университете. Она оказалась учебной, однако жители Кемерова не знали об этом и выразили беспокойство в соцсетях, сообщив о большом количестве студентов, собравшихся рядом с главным зданием КемГУ.