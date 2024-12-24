В Кемерове автомобиль влетел в здание «Соцфонда России»

В Кемерове автомобиль врезался в крыльцо здания «Соцфонда России», расположенного на Советском проспекте, 74, сообщает Сiбдепо .

Местные жители отметили, что авария случилась в 10 часов. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как «Лада» повредила плитку на фасаде и причинила ущерб лобовому стеклу и передней части автомобиля.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в результате происшествия в больницу был доставлен 21-летний молодой человек с травмами средней степени тяжести. Несмотря на сообщения очевидцев о двух пострадавших, пресс-служба заявила, что пострадал только один человек.

На данный момент обстоятельства и детали инцидента остаются неясными. Разбирательство продолжается, и ожидается дополнительная информация о случившемся.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей, включая грузовик, произошло в понедельник на трассе Кемерово — Новокузнецк, вспыхнул пожар.