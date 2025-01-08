В Казани из-за задымившегося электровелосипеда чуть не сгорело здание
МЧС РФ: в Казани загорелся электровелосипед, огонь перекинулся на здание
В столице Республики Татарстан, Казани, произошло возгорание электровелосипеда. Начал дымиться аккумулятор устройства, сообщает пресс-служба МЧС России.
Огонь перебросился на ближайшее здание. Начался пожар.
Однако очевидцы быстро сориентировались и потушили возгорание до прибытия сотрудников МЧС РФ. Оно охватило всего четыре «квадрата».
Ранее в Москве загорелся склад «Самоката». Это произошло из-за взрыва аккумулятора велосипеда.