В Казани иностранцы жестоко изнасиловали девушку, с которой вместе выпивали

В Казани двое иностранцев выпивали вместе с подругой и предложили ей интим. Когда девушка отказалась, мужчины набросились на нее и жестоко изнасиловали, сообщает Kazanfirst.ru .

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Компания из двух парней и 20-летней девушки проводила время вместе. Молодые люди выпивали.

В какой-то момент парни предложили девушку интим, однако та не согласилась. Тогда иностранцы изнасиловали приятельницу.

Преступников уже схватили. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что одному из задержанных 26 лет. Он учился в одном из казанских вузов, но в начале этого года его отчислили. Другому фигуранту 22 года, он безработный. Мужчина приехал в Казань в качестве туриста.

Ранее в Нижегородской области иностранец напал на девушку и попытался изнасиловать ее. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение.