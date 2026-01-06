сегодня в 16:10

В Казахстане возбудили дело за одобрение атак ВСУ по терминалу КТК

За одобрение атак по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Казахстане возбудили уголовное дело. Его начали расследовать в середине прошлого месяца, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на генпрокуратуру республики.

Депутаты просили проверить и привлечь по статьям о пропаганде терроризма и государственной измене казахстанцев, которые одобряли такие атаки. В результате полиция Астаны возбудила уголовное дело о разжигании розни.

Авторов, сделавшх публикации, ищут.

Украинские боевики ударили по КТК 29 ноября с помощью морского беспилотника. Казахстан продает через этот комплекс большую часть нефти на экспорт.

В Минэнерго республики посчитали диверсию недопустимой. Также там отметили, что она угрожает мировой энергетической безопасности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.