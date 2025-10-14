В Казахстане мужчина на спор проглотил 26 шариковых ручек

В Казахстане мужчина на спор с другом умудрился проглотить 26 шариковых ручек. Через непродолжительное время ему потребовалась срочная помощь врачей, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Шымкенте, где 38-летний мужчина заключил пари с приятелем и, повинуясь условиям спора, проглотил ручки одну за другой. На что спорили мужчины, не уточняется.

Вскоре он почувствовал острую боль в животе, после чего обратился за помощью к врачам.

Медики потратили 2 часа, используя эндоскоп — тонкий инструмент с камерой и источником света, чтобы извлечь все 26 канцелярских изделий из организма пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.