В Калмыкии сотрудник ФСБ в упор расстрелял сослуживца из карабина «Сайга»

сегодня в 17:57

Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии

В поселке Комсомольский в Калмыкии между двумя сотрудниками ФСБ произошла ссора. В результате младший товарищ взял охотничий карабин «Сайга» и в упор расстрелял сослуживца, сообщает Baza .

28-летний Баатар пригласил в гости своего товарища, 34-летнего Александра. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора.

Тогда Баатар взял охотничье оружие и пять раз выстрелил в друга. Александр скончался на месте.

Стрелок оформил явку с повинной. В его отношении уже возбудили уголовное дело по статье за убийство. Баатару грозит 15 лет тюрьмы.