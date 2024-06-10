В Калифорнии медведь ворвался в дом пенсионерки и съел ее

Американский черный медведь барибал ворвался в дом 71-летней Патрис Миллер, где убил ее и потом еще несколько дней питался останками женщины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Los Angeles Times.

По словам дочери погибшей пенсионерки, ее мать часто с крыльца дома кормила кошек. Запах еды привлек хищника, который пытался проникнуть в дом женщины. В первый раз ей удалось отпугнуть хищника, а во второй — нет.

Дикий зверь ворвался в жилье и растерзал хозяйку. Животное несколько дней питалось ее останками, которые в сильно поврежденном виде нашли в ноябре 2023 года. Несмотря на то, что трагедия произошла в прошлом году, известно об этом стало только сейчас.

Данный случай стал первым в истории Калифорнии, когда барибал убил человека.

Ранее жертвой пятиметрового удава стала женщина, которая отправилась на рынок в Индонезии. Тело погибшей внутри змеи нашли волонтеры, которые помогали супругу погибшей искать ее в лесу.