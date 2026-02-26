В Южной Корее серийная убийца стала звездой соцсетей

В Южной Корее задержали 20-летнюю Ким по подозрению в отравлении троих мужчин, двое из которых умерли. После ареста девушка получила тысячи поклонников в соцсетях, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mothership.

Девушку арестовали 19 февраля. Следствие считает, что с декабря 2025 по февраль 2026 года она подсыпала трем мужчинам в напитки смесь седативных препаратов. Один из пострадавших провел двое суток в коме и выжил, двое других скончались.

Правоохранители не раскрывали имя подозреваемой, однако пользователи Сети нашли ее страницу в соцсетях. После этого аккаунт стал стремительно набирать популярность. Если до ареста на него были подписаны около 200 человек, то за несколько дней число подписчиков превысило 10 тысяч. Пользователи писали признания в любви и выражали сочувствие, отмечая крайне привлекательную внешность девушки.

Следствие также установило, что Ким искала в интернете рецепты смертельно опасных смесей.

Во время первого допроса девушка заявила, что добавляла препараты в напитки, «чтобы они уснули после ссоры». Полиция проверяет возможную причастность к другим преступлениям. Мотивы ее действий пока не установлены.

