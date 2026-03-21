В Южной Корее на заводе автозапчастей при пожаре погибли 10 человек

В результате пожара на южнокорейском заводе автозапчастей в городе Тэджон погибли 10 человек, еще 59 пострадали, сообщает RT со ссылкой на «Ренхап».

Отмечается, что еще 4 человека числятся пропавшими без вести. В настоящий момент ведется их поиск.

В момент сообщения о пожаре внутри завода находилось в общей сложности 170 рабочих.

Причина пожара не уточняется.

Ранее на строительном рынке в поселке городского типа Андреевка в г. о. Солнечногорск произошел пожар.

