В Ярославской области ввели локальный режим ЧС из-за цистерны с аммиаком

В Рыбинске 53 жителям предложили покинуть дома после инцидента с аммиаком

В Рыбинске Ярославкой области 53 жителям предложили покинуть дома после инцидента с аммиаком, сообщил губернатор Михаил Евраев.

На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком сработал предохранительный клапан.

Спасатели провели необходимые мероприятия и локализовали проблему. Введен режим локальной ЧС.

«Предельно допустимые концентрации не превышают нормативных значений. Пострадавших нет. Для обеспечения безопасности 53 жителям улиц предложено переехать в пункт временного размещения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Движение поездов не нарушено, уточнил Евраев.