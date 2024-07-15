В Ярославской области ввели локальный режим ЧС из-за цистерны с аммиаком
В Рыбинске 53 жителям предложили покинуть дома после инцидента с аммиаком
В Рыбинске Ярославкой области 53 жителям предложили покинуть дома после инцидента с аммиаком,сообщил губернатор Михаил Евраев.
На станции Рыбинск-Пассажирский в одной из цистерн с аммиаком сработал предохранительный клапан.
Спасатели провели необходимые мероприятия и локализовали проблему. Введен режим локальной ЧС.
«Предельно допустимые концентрации не превышают нормативных значений. Пострадавших нет. Для обеспечения безопасности 53 жителям улиц предложено переехать в пункт временного размещения», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Движение поездов не нарушено, уточнил Евраев.