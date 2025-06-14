В Израиле выросло число пострадавших при новой волне ответной атаки Ирана

Число пострадавших в результате новой атаки Ирана на Израиль увеличилось до 9 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

«По меньшей мере семь человек были ранены в Гуш-Дане в результате попадания ракеты, запущенной из Ирана. Один человек получил ранения средней тяжести, остальные — легкие травмы», — говорится в сообщении.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.