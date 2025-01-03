В Израиле объявили воздушную тревогу, после которой пострадал 21 мирный житель

В центре и на юге Израиля объявили воздушную тревогу. После этого пострадали 21 местный житель, рассказали изданию The Jerusalem Post (JPost) источники в службе скорой помощи, сообщает ТАСС .

12 человек были ранены по пути в убежища. Еще у девятерых случились панические атаки из-за воздушной тревоги.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ отмечала, что силы ПВО Израиля уничтожили ракету, которая была запущена из Йемена. Обломки боеприпаса приземлились рядом с городом Модиин, который находится в центре государства.

Ранее Al Jazeera сообщала, что израильская армия убила 10 человек в лагере беженцев на юге сектора Газа. Среди них, предположительно, были трое детей.