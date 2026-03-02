В Израиле не подтвердили информацию об ударе по офису Нетаньяху

Источник в Израиле опроверг распространяемые сведения о том, что иранские военные нанесли удар ракетами по офису премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС .

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сделала заявление, что Иран нанес удар ракетами по офису Нетаньяху в Израиле.

«Информация неверна», — сказал источник.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

