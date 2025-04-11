В Ижевске школьники изнасиловали и обрили друга, пока все снимала его девушка

Ижевские школьники насиловали, стреляли и обрили одноклассника на его вечеринке

В Ижевске несколько учеников частной школы избили, изнасиловали, побрили налысо и стреляли из пневматики в своего одноклассника. Несовершеннолетние были на вечеринке у парня, на которым они издевались. Все экзекуции они сняли на видео, сообщает Baza .

Пострадавший живет один в съемной квартире, которую арендовала его мама. Родительница парня находится за городом и решила снять мальчику отдельное жилье, чтобы ежедневно не возить его в школу.

О «свободной» квартире парня узнали его одноклассники, после чего у мальчика начали устраивать вечеринке. Одна из таких тусовок произошла в ночь с 3 на 4 апреля.

В ту ночь к юноше пришли пятеро приятелей — трое мальчиков и две девочки, с одной из которых хозяин квартиры был в любовных отношениях. Сперва над парнем начали словесно издеваться, однако позже началось и рукоприкладство.

Подростка сначала побрили наголо, после чего били пряжкой от ремня и стреляли в него в упор из пневматического пистолета. Далее юношу изнасиловали. Все происходящее снимала на видео девушка, которая состояла с избитым в отношениях.

Над мальчиком издевались несколько часов. Соседи, услышав крики, вызвали на место полицию.

По данным издания, трое парней, издевавшихся над приятелем, стали фигурантами уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.