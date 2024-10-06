В Италии умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался на 29-м году жизни в итальянском городе Скио, сообщает Газета.ru .

Как пишет агентство Reuters, в возрасте двух лет Бассо был поставлен диагноз «прогерия». В 2005 году совместно с родителями он основал Итальянскую ассоциацию по борьбе с этим недугом.

Сэмми Бассо родился в 1995 году в северном итальянском регионе Венето. Широкую известность итальянец благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми». По сюжету Бассо вместе с родителями и своим лучшим другом отправляется в путешествие по шестьдесят шестой трассе США, следуя из Чикаго в Лос-Анджелес.

По данным Итальянской ассоциации по борьбе с прогерией, при возникновении заболевания у людей наблюдаются изменения кожи и внутренних органов, вызванные преждевременным старением организма. Вследствие этого качество жизни человека снижается, а продолжительность его жизни без лечения составляет примерно тринадцать с половиной лет.

Ранее на 87-м году жизни скончался самый титулованный борец вольного стиля в мире Александр Медведь. Легендарный спортсмен также является автором двух книг по вольной борьбе.