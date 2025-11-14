В Италии украинка убила сына и попыталась покончить с собой

В итальянском городке Муджа 55-летняя гражданка Украины была задержана по подозрению в убийстве 9-летнего сына и попытке самоубийства, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла в провинции Триест. По данным Государственной полиции страны, женщина перерезала горло ребенку, а затем попыталась совершить самоубийство. Отец мальчика забил тревогу, когда не смог связаться с бывшей супругой и сыном в назначенное время.

Полицейские и пожарные вскрыли квартиру и обнаружили женщину в состоянии шока рядом с телом мальчика. Она была срочно госпитализирована, а затем переведена под стражу.

Следствие установило, что семья находилась под наблюдением социальных служб. Следователи считают, что ответственность за случившееся лежит на матери. Местные власти пообещали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

