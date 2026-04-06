В Иране заявили о гибели пяти человек при бомбардировке города Кум

По меньшей мере 5 человек погибли при атаке американо-израильских сил на жилой квартал в городе Кум, расположенном в центральной части Ирана, сообщает ТАСС .

Отмечается, что в течение первого часа после бомбардировки погибли пять человек.

«… и это число, вероятно, увеличится по мере продолжения работ по расчистке завалов», — отметил представитель провинциальных властей.

26 марта Трамп на 10 суток поставил на паузу атаки объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Срок действия решения закончится в 20:00 6 апреля по американскому времени или в 03:00 7 апреля по московскому.

Вашингтон и Тель-Авив атаковали Тегеран 28 февраля. В ответ Иран ударил по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

