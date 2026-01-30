В Химках рецидивист получил 3,5 года колонии за тяжкое преступление

Суд признал Алексея Задова виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По материалам дела, 29 мая 2025 года на балконе одного из домов в микрорайоне Сходня Задов распивал спиртное со знакомой. Позже к ним присоединился супруг женщины, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе схватки потерпевший ударил Задова кулаком и замахнулся гаечным ключом. В ответ Задов достал кухонный нож и нанес оппоненту удар в грудную клетку.

Потерпевший получил проникающее ранение с развитием пневмоторакса, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Задов признал вину, раскаялся и добровольно явился с повинной, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Отягчающим фактором стал опасный рецидив преступлений. Суд назначил наказание — 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.