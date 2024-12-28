В Хельсинки на Рождество произошло самое сильное в истории землетрясение

В Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение на Рождество. Магнитуда составила 1,1, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на издание Yle.

О толчках сообщали в Валлила, Кяпюля и Хаага. Оно стало самым мощным за всю историю измерений в Хельсинки.

Предполагается, что землетрясения в Финляндии могут происходить из-за расширения Атлантического океана, подъема земли и локальных движений водных масс в скалах.

Однако точная причина пока не установлена. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 баллов зафиксировано у берегов американского штата Калифорния.