сегодня в 12:54

Минобороны РФ: потери ВСУ в Харьковской области составили до 190 человек

Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» успешно выполняют поставленную цель и постепенно продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, нанося удар в том числе по живой силе противника.

Подразделения группировки войск «Север» атаковали живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области.

Российские военнослужащие успешно отразили 7 контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. ВС РФ лишили киевский режим до 190 бойцов, двух бронетранспортера, трех автомобилей и ПУРК «Бук».

Ранее в Белгородской области российские силы отразили террористическую атаку ВСУ. В небе над регионом сбили дроны.