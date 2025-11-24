В Харькове после серии взрывов начался сильный пожар

В Харькове после серии взрывов начался пожар. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», поврежден объект энергетической инфраструктуры.

«Кадры яркой вспышки и пожара в Харькове… Пишут о поражении объекта энергетики», — говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Ранее в связи с проблемами в электросети в Харькове временно перестал работать метрополитен. Администрация харьковского метро сообщила, что движение поездов по всем веткам приостановлено «в силу технических обстоятельств».

