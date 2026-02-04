сегодня в 02:05

В Харькове и Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы. Кроме того, повторный взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Также сообщается о повторном взрыве в Сумах.

В Сумской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что для приведения в порядок энергетической сети Украины после сбоев может понадобиться до полутора суток.

