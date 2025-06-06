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В Хабаровском крае в результате ДТП с автобусом пострадали семеро детей

Под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус. В результате аварии пострадали семь детей, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 12 ул. Молодежной с. Воронежское-2. Всего в салоне в момент ДТП находилось 30 детей.

По предварительной информации, у автобуса отказала тормозная система.

Ранее в Сети появилось фото с места страшного ДТП на Новорязанском шоссе в Московской области, где видно, что грузовик слетел с проезжей части.