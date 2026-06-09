В Грузии 32-летняя адвокат умерла перед родами двойни

По данным Ambebi.ge, Тинатин Бериашвили потеряла сознание дома. Бригада скорой помощи экстренно доставила ее в больницу, но пациентку спасти не удалось.

Официальную причину смерти установит экспертиза. Близкие семьи считают, что вероятной причиной могла стать тромбоэмболия.

«Она была очень талантливым и профессиональным адвокатом. Со дня на день должна была родить. Нам говорят, что причиной мог стать тромб. Ее срочно доставили в больницу без сознания, но спасти уже не смогли», — поделились близкие семьи.

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